Минобрнауки разрешило творческим вузам провести экзамены очно
Российские творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минобрнауки, подчеркнул, что в таком формате вступительные испытания могут пройти при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Напомним, ранее Министерство культуры РФ предложило Минобрнауки обсудить возможность организации очных вступительных экзаменов по специальностям творческих вузов. В частности, в список попали "хореографическое искусство", "актерское искусство", "вокальное искусство", "режиссура кино, телевидения и театра" и другие.
Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа. Об этом в эфире Первого канала рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Таким образом, написать заявление выпускники смогут ещё до начала Единого государственного экзамена – его сроки в этом году сместились из-за пандемии COVID-19.
В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний.
Напомним, в связи со сложной эпидситуацией, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля. Вторая волна сдачи ЕГЭ запланирована на август. Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня, но без участия школьников, сообщает РИА ФАН. В эти дни планируется проверить соответствие пунктов проведения экзаменов рекомендациям Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru