Депутат Мосгордумы Мария Киселёва: Уличное искусство может решать социальные задачи

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) озвучил итоги конкурса проектов граффити для светофорных шкафов на улицах Москвы. Об этом в беседе с «АиФ» рассказала Депутат Мосгордумы Мария Киселёва, подчеркнув, что отбор прошли 30 эскизов.

По мнению парламентария, что большой интерес к проекту доказывает, что стрит-арт может иметь цивилизованный формат и решать социальные задачи. Киселева подчеркнула, что когда Москва внедряла согласовательный порядок нанесения граффити и росписей на городских улицах, было много скептиков. Звучали заявления о том, о том, что заданные городом темы, среди которых – наука, спорт, искусство и популяризация выдающихся личностей — слишком узкие.

«При этом, среди победителей конкурса можно встретить работы самых разных стилей – от живописных зарисовок и креативных визуальных мемов с цитатами из Махатмы Ганди до психоделической абстракции в стиле Пикассо и концептуальных 3D-иллюзий. Это демонстрирует, что для художников это формальное требование не несет препятствий», - подчеркнула Киселева.

Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити в специально отведенных местах на улицах Москвы

Добавим, в августе художники, победившие в конкурсе, смогут начать реализовывать свои идеи.

К слову, департамент транспорта столицы готов продолжить сотрудничество с уличными художниками и предоставить им под креативную роспись поезд метро. Его планируют украсить граффити на тему COVID-19.

Ранее НСН писала, что В Мосгордуме выступают за сохранение граффити «АЯ» на торце жилого дома в столичном районе Беляево, которое может исчезнуть при капитальном ремонте этого панельного здания. Граффити в виде стихограммы художника Пригова существует с 2014 года, и за это время стало визитной карточкой района, заявила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина.


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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:МосгордумаМария КиселеваМоскваГраффити
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