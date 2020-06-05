Депутат МГД Наталия Метлина: Граффити «АЯ» стало визитной карточкой нашего района
В Мосгордуме выступают за сохранение граффити «АЯ» на торце жилого дома в столичном районе Беляево, которое может исчезнуть при капитальном ремонте этого панельного здания. Граффити в виде стихограммы художника Пригова существует с 2014 года, и за это время стало визитной карточкой района, заявила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина в интервью АГН «Москва».
Жители Беляево подготовили петицию к властям Москвы с просьбой сохранить арт-объект, который, по их мнению, приобрёл историко-культурное значение. Проблема в том, что работы при проведении капремонта строго регламентированы и предполагают масштабные работы, которые неизбежно повредят мурал, отметила Метлина.
По её мнению, в нестандартную ситуацию должны вмешаться городские власти. От ремонта отказываться нельзя, но нужно сделать так, чтобы повреждения были минимальными, и граффити потом можно было бы восстановить, добавила Метлина.
В Москве с каждым годом становится всё больше подобных значимых арт-объектов, и история с граффити «АЯ», вероятно, поставит вопрос об изменении всего градостроительного кодекса столицы, говорит депутат.
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