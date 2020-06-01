Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити в специально отведенных местах на улицах Москвы

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва поддержала появление граффити на улицах Москвы. По ее мнению, произведения уличного искусства придадут центру столицы и спальным районам дополнительную индивидуальность. Парламентарий считает, что для этого художникам необходимо предоставить специальные места в городском пространстве.

«Благо, в Москве такие поверхности есть, и они уже используются, поэтому я приветствую такое направление», - сказала Мария Киселёва в беседе с журналистами издания «Аргументы и Факты».

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Депутат добавила, что Центр организации дорожного движения Правительства Москвы объявил конкурс для художников, работающих в стиле граффити. До 18 июня собираются заявки художников, которые хотели бы украсить светофорные тумбы столицы. Победители будут выбраны путём голосования. Тематика работ может быть произвольной.

Киселева выразила надежду, что граффити сделают спальные районы Москвы более яркими.

«Мне кажется, каждый хотел бы в своем районе увидеть чуть больше красок, больше творчества. Творчество меняет мир, делает нас лучше», - отметила депутат Мосгордумы.

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ФОТО: проект Сеть
ТЕГИ:МоскваГраффити
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