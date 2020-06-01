Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити в специально отведенных местах на улицах Москвы

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва поддержала появление граффити на улицах Москвы. По ее мнению, произведения уличного искусства придадут центру столицы и спальным районам дополнительную индивидуальность. Парламентарий считает, что для этого художникам необходимо предоставить специальные места в городском пространстве.

«Благо, в Москве такие поверхности есть, и они уже используются, поэтому я приветствую такое направление», - сказала Мария Киселёва в беседе с журналистами издания «Аргументы и Факты».