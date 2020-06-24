Депутат Мосгордумы Мария Киселева отметила растущую востребованность велопроката в столице

Москвичи все чаще выбирают велосипед, чтобы додираться до работы или учебы, за его безопасность. Пользуются популярность прокатные велосипеды – на них ежедневно совершается 67 тысяч поездок. Об этом сообщила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Спрос растет благодаря развитию велосипедной инфраструктуры и его безопасности. Киселева призвала пользоваться транспортным средством в индивидуальных перчатках.

Депутат Мосгордумы рассказала о возобновлении работы столичной сети велопроката

«Цифры показывают, насколько часто люди пользуются велопрокатом. Порядка 67 тыс. поездок совершается в день. И это только прокатные велосипеды. Сейчас в столице более 600 парковочных станций, где можно взять велосипеды напрокат. Цифры говорят о том, что направление очень востребовано жителями. Думаю, что будет еще более востребовано и дальше», - сказала Мария Киселева.

Парламентарий рассказала о системе скидок для прокатных велосипедов. Так, до конца сезона на услуги велопроката будет действовать скидка 30%. Обладатели абонементов сезонного велопроката смогут воспользоваться дополнительными промокодами.

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