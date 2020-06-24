Депутат Мосгордумы Мария Киселева отметила растущую востребованность велопроката в столице

Москвичи все чаще выбирают велосипед, чтобы додираться до работы или учебы, за его безопасность. Пользуются популярность прокатные велосипеды – на них ежедневно совершается 67 тысяч поездок. Об этом сообщила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Спрос растет благодаря развитию велосипедной инфраструктуры и его безопасности. Киселева призвала пользоваться транспортным средством в индивидуальных перчатках.