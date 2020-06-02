Депутат Мосгордумы рассказала о возобновлении работы столичной сети велопроката

Городским велопрокатом в Москве с 1 июня могут воспользоваться все желающие. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

До этого времени в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса, велопрокат был доступен только курьерам и волонтерам. Они могли пользоваться им бесплатно, как и сейчас.