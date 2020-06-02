Депутат Мосгордумы рассказала о возобновлении работы столичной сети велопроката

Городским велопрокатом в Москве с 1 июня могут воспользоваться все желающие. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

До этого времени в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса, велопрокат был доступен только курьерам и волонтерам. Они могли пользоваться им бесплатно, как и сейчас.

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Для всех остальных горожан прокатные велосипеды будут платные, однако цены на их прокат с прошлого года не изменились, сообщила АГН «Москва» парламентарий. По-прежнему доступны абонементы на сутки, месяц или на весь сезон.

Для поездок на велосипеде потребуется оформить цифровой пропуск, так как в Москве продолжает действовать пропускной режим.

В 2020 году планируется открыть 100 новых велостанций, на тысячу увеличить количество велосипедов. По словам Киселевой, эти планы планируется реализовать, несмотря на пандемию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВелосипеды
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