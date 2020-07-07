Депутат Мосгордумы Гусева: Электронные сервисы стали неотъемлемой частью жизни москвичей

В Мосгордуме отметили востребованность электронных сервисов в жизни москвичей. Об этом рассказала председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева, пишет АГН Москва.

Она подчеркнула, что в российской столице остается все меньше услуг, для которых необходим личный визит в то или иное учреждение или ведомство.

«Электронные сервисы давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Особенно актуальными они оказались во время эпидемии COVID-19, когда в столице был введен режим самоизоляции», - заявила парламентарий.

Людмила Гусева добавила, что правительство Москвы постоянно отслеживает ситуацию с востребованностью электронных услуг и расширяет их перечень.

Эксперт отметил высокий уровень популярности электронного голосования среди москвичей

Ранее НСН писала, что Москва стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству электронных услуг в стране. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что итоги ведомство подвело за 2019 год. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. Кроме того, в тройку лидеров попали Московская область (91,9 балла) и Ростовская область (87,87 балла).

При определении победителей эксперты учитывали ряд критериев, в том числе возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстроту и легкость подачи заявления в электронной форме и прочие.

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ФОТО: pixabay.com
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