Депутат Мосгордумы Гусева: Электронные сервисы стали неотъемлемой частью жизни москвичей
В Мосгордуме отметили востребованность электронных сервисов в жизни москвичей. Об этом рассказала председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева, пишет АГН Москва.
Она подчеркнула, что в российской столице остается все меньше услуг, для которых необходим личный визит в то или иное учреждение или ведомство.
«Электронные сервисы давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Особенно актуальными они оказались во время эпидемии COVID-19, когда в столице был введен режим самоизоляции», - заявила парламентарий.
Людмила Гусева добавила, что правительство Москвы постоянно отслеживает ситуацию с востребованностью электронных услуг и расширяет их перечень.
Ранее НСН писала, что Москва стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству электронных услуг в стране. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что итоги ведомство подвело за 2019 год. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. Кроме того, в тройку лидеров попали Московская область (91,9 балла) и Ростовская область (87,87 балла).
При определении победителей эксперты учитывали ряд критериев, в том числе возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстроту и легкость подачи заявления в электронной форме и прочие.
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