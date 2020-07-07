Депутат Мосгордумы Гусева: Электронные сервисы стали неотъемлемой частью жизни москвичей

В Мосгордуме отметили востребованность электронных сервисов в жизни москвичей. Об этом рассказала председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева, пишет АГН Москва.

Она подчеркнула, что в российской столице остается все меньше услуг, для которых необходим личный визит в то или иное учреждение или ведомство.

«Электронные сервисы давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Особенно актуальными они оказались во время эпидемии COVID-19, когда в столице был введен режим самоизоляции», - заявила парламентарий.

Людмила Гусева добавила, что правительство Москвы постоянно отслеживает ситуацию с востребованностью электронных услуг и расширяет их перечень.