Эксперт отметил высокий уровень популярности электронного голосования среди москвичей

Онлайн-голосование востребовано среди жителей мегаполисов, а также граждан, привыкших пользоваться удаленными сервисами, соцсетями и мессенджерами. С таким заявлением выступил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что в Москве интерес к электронному голосованию по поправкам в Конституцию высок, и количество зарегистрировавшихся для участия в нем определенно свидетельствует об этом. При этом, Орлов сделал акцент на том, что перед руководством страны стоит важная задача — убедить жителей России в том, что «тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, а какого-либо вмешательства в него не произойдет.

Балерина Илзе Лиепа: Нет оснований не доверять технологии электронного голосования

«Если по итогам голосования 1 июля вокруг электронного избирательного процесса сформируется пространство доверия, применение этой процедуры можно будет постепенно расширять», - отметил эксперт.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основным днем для голосования станет 1 июля. Однако жители страны смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Добавим, изначально проведение голосования было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции оно было перенесено на более поздний срок.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Поправки Конституция РФГолосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры