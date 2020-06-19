Эксперт отметил высокий уровень популярности электронного голосования среди москвичей

Онлайн-голосование востребовано среди жителей мегаполисов, а также граждан, привыкших пользоваться удаленными сервисами, соцсетями и мессенджерами. С таким заявлением выступил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что в Москве интерес к электронному голосованию по поправкам в Конституцию высок, и количество зарегистрировавшихся для участия в нем определенно свидетельствует об этом. При этом, Орлов сделал акцент на том, что перед руководством страны стоит важная задача — убедить жителей России в том, что «тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, а какого-либо вмешательства в него не произойдет.