Эксперт отметил высокий уровень популярности электронного голосования среди москвичей
Онлайн-голосование востребовано среди жителей мегаполисов, а также граждан, привыкших пользоваться удаленными сервисами, соцсетями и мессенджерами. С таким заявлением выступил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.
Он подчеркнул, что в Москве интерес к электронному голосованию по поправкам в Конституцию высок, и количество зарегистрировавшихся для участия в нем определенно свидетельствует об этом. При этом, Орлов сделал акцент на том, что перед руководством страны стоит важная задача — убедить жителей России в том, что «тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, а какого-либо вмешательства в него не произойдет.
«Если по итогам голосования 1 июля вокруг электронного избирательного процесса сформируется пространство доверия, применение этой процедуры можно будет постепенно расширять», - отметил эксперт.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основным днем для голосования станет 1 июля. Однако жители страны смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Добавим, изначально проведение голосования было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции оно было перенесено на более поздний срок.
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