Сергунина: Москва стала лидером национального рейтинга качества онлайн-услуг

Москва стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству электронных услуг в стране. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Итоги ведомство подвело за 2019 год. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. В тройку лидеров попали Московская область (91,9 балла) и Ростовская область (87,87 балла).

При определении победителей эксперты учитывали ряд критериев, в том числе возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстроту и легкость подачи заявления в электронной форме и прочие.

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По словам заммэра, успехи Москвы в этой области - результат работы последних нескольких лет. Чиновник подчеркнула, что госуслуги должны быть максимально удобными для людей.

«Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой», - считает она.

На портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц. На данный момент порталом пользуются почти 11 миллионов человек.

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ФОТО: pxhere.com
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