Сергунина: Москва стала лидером национального рейтинга качества онлайн-услуг

По словам заммэра, успехи Москвы в этой области - результат работы последних нескольких лет. Чиновник подчеркнула, что госуслуги должны быть максимально удобными для людей.

«Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой», - считает она.

На портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц. На данный момент порталом пользуются почти 11 миллионов человек.

