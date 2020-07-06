Депутат Мосгордумы Герасимов отметил необходимость патриотического воспитания молодежи
Представители общероссийских федераций боевых искусств выступили с предложением включить спортивно-патриотическое направление в работу физкультурно-спортивных организаций России. Как пишут «Аргументы и факты», об этом рассказал депутат Мосгордума Евгений Герасимов.
Он подчеркнул, что авторами инициативы выступили Федерация служебного единоборства России, Российская ассоциация каратэ Шотокан, Союз киокушинкай России, а также Международная общественная детско-юношеская организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей».
Парламентарий подчеркнул, что воспитание патриотизма у подрастающего поколения является важнейшей задачей государства.
Также Евгений Герасимов добавил, что возглавляет Московскую Ассоциацию Боевых Искусств и является сопредседателем Попечительского Совета Ассоциации Витязей на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что принимает активное участие в мероприятиях МАБИ, в том числе в рамках программы «Историческая память».
Ранее глава комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал, что считает своей задачей в качестве парламентария помогать несовершеннолетним детям. По его словам, дети и подростки относятся к особой категории горожан, права которых могут отстаивать только родители, либо законные представители.
Депутат поведал, что в настоящее время пытается поучаствовать в судьбе четырех детей по просьбе жительницы Можайского района Нурсене Бедретдиновны.
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