Депутат Мосгордумы Герасимов отметил необходимость патриотического воспитания молодежи

Представители общероссийских федераций боевых искусств выступили с предложением включить спортивно-патриотическое направление в работу физкультурно-спортивных организаций России. Как пишут «Аргументы и факты», об этом рассказал депутат Мосгордума Евгений Герасимов.

Он подчеркнул, что авторами инициативы выступили Федерация служебного единоборства России, Российская ассоциация каратэ Шотокан, Союз киокушинкай России, а также Международная общественная детско-юношеская организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей».

Парламентарий подчеркнул, что воспитание патриотизма у подрастающего поколения является важнейшей задачей государства.

Также Евгений Герасимов добавил, что возглавляет Московскую Ассоциацию Боевых Искусств и является сопредседателем Попечительского Совета Ассоциации Витязей на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что принимает активное участие в мероприятиях МАБИ, в том числе в рамках программы «Историческая память».

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Ранее глава комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал, что считает своей задачей в качестве парламентария помогать несовершеннолетним детям. По его словам, дети и подростки относятся к особой категории горожан, права которых могут отстаивать только родители, либо законные представители.

Депутат поведал, что в настоящее время пытается поучаствовать в судьбе четырех детей по просьбе жительницы Можайского района Нурсене Бедретдиновны.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Брага
ТЕГИ:ПатриотизмМолодежьМосгордума
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