Депутат Мосгордумы Герасимов отметил необходимость патриотического воспитания молодежи

Представители общероссийских федераций боевых искусств выступили с предложением включить спортивно-патриотическое направление в работу физкультурно-спортивных организаций России. Как пишут «Аргументы и факты», об этом рассказал депутат Мосгордума Евгений Герасимов.

Он подчеркнул, что авторами инициативы выступили Федерация служебного единоборства России, Российская ассоциация каратэ Шотокан, Союз киокушинкай России, а также Международная общественная детско-юношеская организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей».

Парламентарий подчеркнул, что воспитание патриотизма у подрастающего поколения является важнейшей задачей государства.

Также Евгений Герасимов добавил, что возглавляет Московскую Ассоциацию Боевых Искусств и является сопредседателем Попечительского Совета Ассоциации Витязей на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что принимает активное участие в мероприятиях МАБИ, в том числе в рамках программы «Историческая память».