Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отметил важность помощи несовершеннолетним
Глава комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал, что считает своей задачей в качестве парламентария помогать несовершеннолетним детям. По его словам, дети и подростки тносятся к особой категории горожан, права которых могут отстаивать только родители, либо законные представители.
Депутат поведал, что в настоящее время пытается поучаствовать в судьбе четырех детей по просьбе жительницы Можайского района Нурсене Бедретдиновны.
«Внучка ее родной сестры, мать четырех детей, приватизировала квартиру, а их прописала к мужу в частный дом в Подмосковье», - рассказал Герасимов.
Нурсене Бедретдиновна на протяжении года пыталась восстановить права детей. Обращения шли в прокуратуру, департамент городского имущества Москвы, органы опеки. Однако решение не сдвигалось с мертвой точки, так как женщина не является законным представителем детей.
Только после обращения женщины к депутату, органы опеки и попечительства Можайского района вышли в качестве истца в суд. Герасимов подчеркнул, что готов и впредь помогать этой семье.
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