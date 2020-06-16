Милонов предложил вышибать «Ганнибалов Лектеров» из молодежи патриотизмом
В школах и высших учебных заведениях России должно быть усилено патриотическое воспитание — об этом говорится в законопроекте, который внес президент РФ Владимир Путин. Поправки направлены на укрепление «воспитательной составляющей в учебных заведениях».
Данную инициативу главы государства поддержал член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.
Парламентарий заявил, что без патриотического воспитания молодежи Россия будет получать «Ганнибалов Лектеров».
«В школе современного формата с её ЕГЭ, KPI и прочими эффективными показателями перекачивания знаний в бедные головы детей ничего не получится. Мы вырастим Ганнибалов Лектеров. Ганнибал Лектер был прекрасно образован, но при этом ел людей», - заявил он в интервью «Радио 1».
Напомним, проект поправок к закону «Об образовании» Владимир Путин внес в Госдуму в мае 2020 года.
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