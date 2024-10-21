Депутат Милонов заявил, что россиянки слишком требовательны для китайских мужчин

Россиянки не смогут построить отношений с китайскими мужчинами, поскольку слишком требовательны, а в КНР к женщинам другой подход, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Так он прокомментировал инициативу доцента Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, который предложил китайским мужчинам искать жен в России из-за демографического кризиса в КНР.