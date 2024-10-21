Депутат Милонов заявил, что россиянки слишком требовательны для китайских мужчин

Россиянки не смогут построить отношений с китайскими мужчинами, поскольку слишком требовательны, а в КНР к женщинам другой подход, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Так он прокомментировал инициативу доцента Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, который предложил китайским мужчинам искать жен в России из-за демографического кризиса в КНР.

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Милонов отметил, что «российская женщина имеет гораздо больше требований к мужчине». Также он подчеркнул, что для женщины очень важно «говорить на одном языке» с любимым.

По словам Милонова, выйдя замуж за китайца, россиянке не стоит ждать букетов «никогда в жизни».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина заявила НСН, что россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, а демографические проблемы Китая должны волновать только властей Китая.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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