«Наши - настоящие!»: Останина предостерегла россиянок от браков с китайцами

«Нам надо улучшать свою демографию. Сейчас в Китае пожинают плоды политики по ограничению деторождения. Власти Китая очень озабочены сейчас ростом населения. Это еще раз говорит о том, что мы должны на уровне государства решать задачи в области демографии. У нас есть свои мужчины, которые, как мне кажется, во всех смыслах настоящие. Наши российские женщины должны понимать, что сегодня у нас ситуация не самая простая, ребята подписывают контракты, идут защищать Родину добровольцами. Это еще больше обязывает наших российских женщин оставаться верными своим мужчинам, любить наших российских мужчин», - отметила она.

При этом Останина подчеркнула, что в России смешанные браки никогда не были под запретом.

«С одной стороны, у нас такое число мигрантов, такое число смешанных браков… С другой стороны, у нас такие браки никогда не были под запретом. В СССР было очень много смешанных браков, молдаване, украинцы, грузины…Мы даже не задумывались об этом. Китай по этому пути пошел только сейчас. У нас это давно есть, но это опасная тенденция», - заключила депутат.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что подкаблучники лучше всего подходят для построения гармоничных отношений, поскольку такие мужчины не имеют проблем и комплексов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

