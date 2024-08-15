Милонов предложил разработать школьную форму в духе императорской России и СССР

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России школьную форму «в духе и стиле лучших образцов формы Императорской России и Советского Союза», парламентарий попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею. Об этом Милонов написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, в обозримом будущем форма «очевидно, будет возвращена». Как отметил Милонов, ее популярность растет и среди родителей и педагогов, и среди самих школьников. Депутат напомнил, что России более века существовала традиция школьной формы, «уходящая в имперскую историю», прерванная перестройкой и распадом СССР.

«Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых», — подчеркнул Милонов.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть аналог пионерского галстука в качестве обязательного атрибута школьной формы в России.

