Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал регламентировать увеличение губ для россиянок. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Милонова, если не будет установлен соответствующий регламент, то некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы».
Кроме того, политик призвал проводить инъекции только квалифицированными специалистами.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что уколы ботокса являются тем же токсином, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru