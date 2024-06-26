Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин

По словам Милонова, если не будет установлен соответствующий регламент, то некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы».

Кроме того, политик призвал проводить инъекции только квалифицированными специалистами.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что уколы ботокса являются тем же токсином, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

