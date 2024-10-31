Депутат Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Соответствующая копия обращения на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина есть в распоряжении RT.
«Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы, чем может показаться на первый взгляд», — говорится в тексте обращения.
По словам Милонова, мероприятия по случаю празднования Хэллоуина носят характер «религиозно-оккультных мероприятий», целью которых является отвращение россиян от следования традиционным религиозным верованиям, а также насаждение мракобесных суеверий. Депутат отметил, что празднование этого «события» не способствует воспитанию любви к российским традициям.
Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН отмечал, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник следовало бы переформатировать и добавить национальный колорит, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии
- Аэропорт Самары приостановил работу
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- «Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru