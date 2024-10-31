Депутат Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Соответствующая копия обращения на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина есть в распоряжении RT.

«Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы, чем может показаться на первый взгляд», — говорится в тексте обращения.

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По словам Милонова, мероприятия по случаю празднования Хэллоуина носят характер «религиозно-оккультных мероприятий», целью которых является отвращение россиян от следования традиционным религиозным верованиям, а также насаждение мракобесных суеверий. Депутат отметил, что празднование этого «события» не способствует воспитанию любви к российским традициям.

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН отмечал, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник следовало бы переформатировать и добавить национальный колорит, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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