Депутат Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России

По словам Милонова, мероприятия по случаю празднования Хэллоуина носят характер «религиозно-оккультных мероприятий», целью которых является отвращение россиян от следования традиционным религиозным верованиям, а также насаждение мракобесных суеверий. Депутат отметил, что празднование этого «события» не способствует воспитанию любви к российским традициям.

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН отмечал, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник следовало бы переформатировать и добавить национальный колорит, передает «Радиоточка НСН».

