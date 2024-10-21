«Праздник ведьм и чертей!»: Драпеко не поддержала идею ребрендинга Хэллоуина в России
Елена Драпеко заявила НСН, что даже после переименования праздник будет пропагандой темных сил.
В России не нужно придумывать свой вариант Хэллоуина, нужно просто отказаться от этого праздника, который пропагандирует темные силы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил переименовать Хэллоуин, чтобы транслировать молодежи российские символы, а не западные. По словам депутата, следует провести ребрендинг праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух. По его мнению, основой могут стать произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. В качестве названия он предложил «Ночь таинственных историй». Драпеко идею не поддержала.
«Я считаю, что не нужно ни то, ни другое, потому что это пропаганда темных сил. Хэллоуин – это праздник темных сил, после переименования это все равно будет праздник ведьм и чертей. Этого делать не надо, надо просто расставаться с этим праздником. Нет никаких вариантов переделать этот праздник под российский формат», - отметила она.
Законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, это личное дело каждого, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский обсудил с главой Пентагона использование дальнобойного оружия
- Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах
- В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза
- Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
- СМИ: 85 завербованных обманом граждан Индии вернулись из российской армии
- Майя Санду: Граждане поддержали евроинтеграцию Молдавии
- На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений
- СМИ: Башенный кран рухнул на севере Москвы
- Мартин Гаррикс стал лучшим диджеем 2024 года
- Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru