«Праздник ведьм и чертей!»: Драпеко не поддержала идею ребрендинга Хэллоуина в России

Елена Драпеко заявила НСН, что даже после переименования праздник будет пропагандой темных сил. 

В России не нужно придумывать свой вариант Хэллоуина, нужно просто отказаться от этого праздника, который пропагандирует темные силы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил переименовать Хэллоуин, чтобы транслировать молодежи российские символы, а не западные. По словам депутата, следует провести ребрендинг праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух. По его мнению, основой могут стать произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. В качестве названия он предложил «Ночь таинственных историй». Драпеко идею не поддержала.

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«Я считаю, что не нужно ни то, ни другое, потому что это пропаганда темных сил. Хэллоуин – это праздник темных сил, после переименования это все равно будет праздник ведьм и чертей. Этого делать не надо, надо просто расставаться с этим праздником. Нет никаких вариантов переделать этот праздник под российский формат», - отметила она.

Законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, это личное дело каждого, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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