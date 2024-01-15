Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить в России мужскую стерилизацию (вазэктомию), передает RT.

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По словам Милонова, в России стоит разрешать добровольную стерилизацию женщин только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни.

Парламентарий отметил, что в России существует демографическая проблема, которая требует комплексного подхода.

Ранее в России зафиксировали рекордное число операций по стерилизации женщин за 16 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеОперацияМужчиныВиталий Милонов

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