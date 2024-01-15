Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
15 января 202409:35
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить в России мужскую стерилизацию (вазэктомию), передает RT.
По словам Милонова, в России стоит разрешать добровольную стерилизацию женщин только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни.
Парламентарий отметил, что в России существует демографическая проблема, которая требует комплексного подхода.
Ранее в России зафиксировали рекордное число операций по стерилизации женщин за 16 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кургане завербованному Украиной студенту дали пять лет колонии
- Следком вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
- Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
- Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
- Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
- В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
- Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
- «Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru