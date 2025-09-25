В Киргизии проведут досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы депутатов парламента состоятся в Киргизии. Об этом заявил спикер законодательного собрания республики Нурланбек Тургунбек уулу.
«Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября», - указал политик.
Тургунбек уулу заверил, что голосование будет честным и открытым.
Ранее депутаты единогласно проголосовали за самороспуск парламента, напоминает РЕН ТВ. Это необходимо для увеличения временного разрыва между парламентскими выборами, которые должны были пройти в ноябре следующего года, и выборами президента в январе 2027-го. Нынешний созыв сохранит полномочия до появления нового состава депутатов.
