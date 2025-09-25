В Киргизии проведут досрочные выборы в парламент

Замыкание проводки произошло в одном из корпусов Филатовской детской больницы В Москве работает каждый десятый индивидуальный предприниматель России Около ста тысяч учеников окончили предпрофессиональные классы московских школ за десять лет В Москве стартует осенний сезон волонтёрского проекта «Время добра» Симфоническая панк-сказка «Король и Шут» снова возвращается на сцену