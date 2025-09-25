Трамп заявил, что мог серьезно пострадать на эскалаторе в ООН
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания могли серьезно пострадать из-за внезапной остановки эскалатора в штаб-квартире ООН. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Удивительно, что мы... не упали лицом на острые металлические ступени, только благодаря тому, что крепко держались за поручни», — указал Трамп.
По его словам, последствия ЧП могли быть катастрофическими.
Ранее Трамп и его супруга застряли на эскалаторе в нью-йоркской штаб-квартире ООН в преддверии дебатов Генеральной ассамблеи организации. Глава Белого дома направит письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием провести расследование ЧП, пишет 360.ru.
