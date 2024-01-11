«Разрешают не всем»: Гинеколог объяснила рост числа стерилизаций женщин в России
Мария Милютина заявила НСН, что женщине откажут в такой операции, если у нее еще нет детей.
С ростом кесаревых сечений отмечается и рост числа стерилизаций женщин, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в эфире НСН.
В России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов. По данным Росстата, количество абортов сократилось более чем вдвое, а количество женщин, сделавших стерилизацию, выросло на 2,5 тысячи за 12 лет. Милютина объяснила, что происходит на практике.
«На практике мы не видим значительного увеличения частоты женских стерилизаций. Возможно, улучшился процесс учета. В то же время увеличивается количество кесаревых сечений. Когда уже третий рубец на матке, то акушеры предлагают женщинам перевязать маточные трубы. Это делается только с согласия женщины. Как раз с ростом кесаревых сечений может отмечаться и рост стерилизаций», - отметила она.
Она подчеркнула, что врачи не могут принять такое решение без согласия женщины даже в случае большой опасности для нее. При этом женщина не сможет сделать подобную операцию, если еще не рожала детей.
«Такая операция не может проводиться по решению комиссии, только с согласия женщины. Даже если врачи понимают, что для женщины следующая беременность может быть опасной, они не могут сделать этого без ее желания. Врачи могут рекомендовать в случае тяжелых заболеваний женщины: сердце, почки. Но такие рекомендации случаются не так часто. При этом женщине откажут в такой операции, если у нее еще нет детей. Такие ограничения есть», - рассказала врач.
Милютина добавила, что операция в целом не несет негативных последствий для здоровья женщины.
«Эта процедура всегда проводится только оперативным путем, чаще всего при операции кесарева сечения. Сохраняются риски оперативного вмешательства, но в остальном эта процедура не влияет на работу яичников, матки, не влияет на время наступления климакса. В дальнейшем процедура не имеет никаких последствий», - заключила собеседница НСН.
Даже тотальный запрет абортов не повысит рождаемость, это ошибочное решение, об этом в ходе встречи с журналистами ранее заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает «Радиоточка НСН». Он призвал разбираться в проблеме, а не принимать хаотичные меры, ухудшая социальную атмосферу в попытке повысить рождаемость.
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