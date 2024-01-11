«Разрешают не всем»: Гинеколог объяснила рост числа стерилизаций женщин в России

«На практике мы не видим значительного увеличения частоты женских стерилизаций. Возможно, улучшился процесс учета. В то же время увеличивается количество кесаревых сечений. Когда уже третий рубец на матке, то акушеры предлагают женщинам перевязать маточные трубы. Это делается только с согласия женщины. Как раз с ростом кесаревых сечений может отмечаться и рост стерилизаций», - отметила она.

Она подчеркнула, что врачи не могут принять такое решение без согласия женщины даже в случае большой опасности для нее. При этом женщина не сможет сделать подобную операцию, если еще не рожала детей.

«Такая операция не может проводиться по решению комиссии, только с согласия женщины. Даже если врачи понимают, что для женщины следующая беременность может быть опасной, они не могут сделать этого без ее желания. Врачи могут рекомендовать в случае тяжелых заболеваний женщины: сердце, почки. Но такие рекомендации случаются не так часто. При этом женщине откажут в такой операции, если у нее еще нет детей. Такие ограничения есть», - рассказала врач.

Милютина добавила, что операция в целом не несет негативных последствий для здоровья женщины.

«Эта процедура всегда проводится только оперативным путем, чаще всего при операции кесарева сечения. Сохраняются риски оперативного вмешательства, но в остальном эта процедура не влияет на работу яичников, матки, не влияет на время наступления климакса. В дальнейшем процедура не имеет никаких последствий», - заключила собеседница НСН.

Даже тотальный запрет абортов не повысит рождаемость, это ошибочное решение, об этом в ходе встречи с журналистами ранее заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает «Радиоточка НСН». Он призвал разбираться в проблеме, а не принимать хаотичные меры, ухудшая социальную атмосферу в попытке повысить рождаемость.

