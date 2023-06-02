Депутат Милонов получил травму в зоне СВО

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Виталий Милонов получил травму, сообщает РИА Новости.

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По словам парламентария, он «поднадорвал» ахиллово сухожилие.

«Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально всё», - уточнил он.

Ранее глава партии «Родина» Алексей Журавлёв заявил, что любой получивший ранение участник СВО, которого лишили выплат, должен срочно обратиться в Госдуму, сообщает RT.

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ФОТО: https://vk.com/milonov
ТЕГИ:ДепутатСпецоперацияВиталий Милонов

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