Депутат МГД: Штрафы за нарушение социальной дистанции в Москве значительно ниже, чем в других странах

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

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«Один человек, находясь в вагоне, способен инфицировать двух-трех соседей, даже не подозревая, что он является носителем болезни», - сказал он, отметив, что пассажиропоток в общественном транспорте заметно снизился, следовательно, соблюдать социальную дистанцию там сейчас гораздо проще.

Щитов отметил, что основная цель штрафов - напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию в транспорте.

Парламентарий напомнил, что проверять соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут контролеры в сопровождении сотрудников полиции.

При этом он подчеркнул, что штрафы за нарушение социальной дистанции в Москве значительно ниже, чем в других странах. В столице это 4 тысячи рублей, тогда как Нью-Йорке более 73 тысяч рублей, а в Барселоне — 48 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусМоскваШтрафы
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