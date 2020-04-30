Депутат МГД: Штрафы за нарушение социальной дистанции в Москве значительно ниже, чем в других странах
30 апреля 202017:42
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
«Один человек, находясь в вагоне, способен инфицировать двух-трех соседей, даже не подозревая, что он является носителем болезни», - сказал он, отметив, что пассажиропоток в общественном транспорте заметно снизился, следовательно, соблюдать социальную дистанцию там сейчас гораздо проще.
Щитов отметил, что основная цель штрафов - напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию в транспорте.
Парламентарий напомнил, что проверять соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут контролеры в сопровождении сотрудников полиции.
При этом он подчеркнул, что штрафы за нарушение социальной дистанции в Москве значительно ниже, чем в других странах. В столице это 4 тысячи рублей, тогда как Нью-Йорке более 73 тысяч рублей, а в Барселоне — 48 тысяч рублей.
Щитов отметил, что основная цель штрафов - напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию в транспорте.
Парламентарий напомнил, что проверять соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут контролеры в сопровождении сотрудников полиции.
При этом он подчеркнул, что штрафы за нарушение социальной дистанции в Москве значительно ниже, чем в других странах. В столице это 4 тысячи рублей, тогда как Нью-Йорке более 73 тысяч рублей, а в Барселоне — 48 тысяч рублей.
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30 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru