ВС РФ запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля права

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что водителей нельзя штрафовать за просроченные права, действие которых истекло с 1 февраля. Это нельзя считать административным нарушением, говорится в обзоре вопросов ВС, связанных с принятием новых законов и решений из-за эпидемии коронавируса.

Верховный суд ссылается на президентский указ от 18 апреля о признании действительными некоторых документов россиян. ВС указал, что действительными должны считаться водительские удостоверения, срок действия которых закончился или ещё истечёт в период с 1 февраля по 15 июля текущего года.

Ранее в министерстве внутренних дел проинформировали, что права, срок действия которых прекращается в этот промежуток времени, считаются действительными до их замены. Порядок такой замены МВД обнародует позднее, передает «Интерфакс».

