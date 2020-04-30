ВС РФ запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля права
Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что водителей нельзя штрафовать за просроченные права, действие которых истекло с 1 февраля. Это нельзя считать административным нарушением, говорится в обзоре вопросов ВС, связанных с принятием новых законов и решений из-за эпидемии коронавируса.
Верховный суд ссылается на президентский указ от 18 апреля о признании действительными некоторых документов россиян. ВС указал, что действительными должны считаться водительские удостоверения, срок действия которых закончился или ещё истечёт в период с 1 февраля по 15 июля текущего года.
Ранее в министерстве внутренних дел проинформировали, что права, срок действия которых прекращается в этот промежуток времени, считаются действительными до их замены. Порядок такой замены МВД обнародует позднее, передает «Интерфакс».
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