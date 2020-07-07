Депутат МГД Семенников назвал информирование граждан ключевым аспектом в борьбе с мошенниками
Депутат Мосгордумы Александр Семенников заявил, что считает крайне важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, а также призывает жителей столицы внимательно относиться к личным сбережениям.
Также парламентарий подчеркнул, что попытки добиться от клиента чего-либо, не предусмотренного стандартным сервисом – это «почти наверняка признак мошенничества».
«Прежде всего, это относится к звонкам на мобильные телефоны от имени банковских служб с просьбами предоставить секретные SMS-коды, персональные данные, пин-коды и другую подобную информацию. Повторю вслед за всеми крупными банками: сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают такие вещи по телефону, это однозначный признак криминала», - подчеркнул депутат МГД.
Помимо этого, Александр Семенников напомнил о необходимости досконально и максимально внимательно изучать предлагаемые к подписанию договоры. По его словам, сотрудники любой финансовой организации, агенты, работающие с клиентами, обязаны не только предоставить время для внимательного изучения документов, но и убедиться в том, что его содержание ясно для клиента.
Ранее НСН писала, что в Роспотребнадзоре рассказали о новых видах мошеннических действий в период эпидемии коронавируса. О способах обмана граждан говорится на сайте ведомства.
Злоумышленники обманывают потребителей, используя их страхи. Например, граждане и юрлица предлагают за предоплату «уникальные» товары для борьбы с инфекцией. Речь может идти об особых фильтрах, очистителях воздуха или лекарствах.
Другим поводом для обмана стали оплата якобы выписанного штрафа за нарушение самоизоляции, обязательное проведение платного анализа на COVID-19 или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru