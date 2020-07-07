Депутат МГД Семенников назвал информирование граждан ключевым аспектом в борьбе с мошенниками

Депутат Мосгордумы Александр Семенников заявил, что считает крайне важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, а также призывает жителей столицы внимательно относиться к личным сбережениям.

Также парламентарий подчеркнул, что попытки добиться от клиента чего-либо, не предусмотренного стандартным сервисом – это «почти наверняка признак мошенничества».

«Прежде всего, это относится к звонкам на мобильные телефоны от имени банковских служб с просьбами предоставить секретные SMS-коды, персональные данные, пин-коды и другую подобную информацию. Повторю вслед за всеми крупными банками: сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают такие вещи по телефону, это однозначный признак криминала», - подчеркнул депутат МГД.

Помимо этого, Александр Семенников напомнил о необходимости досконально и максимально внимательно изучать предлагаемые к подписанию договоры. По его словам, сотрудники любой финансовой организации, агенты, работающие с клиентами, обязаны не только предоставить время для внимательного изучения документов, но и убедиться в том, что его содержание ясно для клиента.