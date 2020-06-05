Депутат МГД рассказала о разработанной в Москве методике реабилитации детей после COVID-19

Российские специалисты разрабатывают методики для реабилитации детей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в беседе с «Аргументы и Факты» рассказала депутат Мосгордумы и директор НПЦ Татьяна Батышева.

Проблемой занимаются медики научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы (НПЦ ДП ДЗМ).

По словам Батышевой, последствия коронавируса для детей часто бывают недооценены из-за того, что болезнь протекает у них в легкой форме. В частности, речь идет о тяжелом воспалительном синдроме, который связывают с коронавирусом, характерный именно для детей и требующий специфического лечения и реабилитации.

В России подтверждены 8,7 тысячи новых случаев COVID-19

Московские медики создали для этого специальную программу реабилитации. Она проходит дистанционно - родители связываются с врачами через интернет и получают необходимые рекомендации.

Реабилитация по программе центра проходит в три этапа, заканчивается она очным обследованием ребенка медиками.

По последним данным оперштаба, в Москве коронавирус подтвердился ещё у 1855 человек, сообщает «Свободная пресса». Умерли за последние сутки 57 человек, выздоровели 2643. Общее число зараженных в столице с начала эпидемии 191 тысяча.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МедикиКоронавирус
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