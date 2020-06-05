В России подтверждены 8,7 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки к утру пятницы, 5 июня, в России зафиксированы 8726 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По имеющимся данным, у 37% новых заболевших не было клинических проявлений.
Среди лидеров по новым случаям COVID-19 по-прежнему Москва (1855), Московская область (762), Санкт-Петербург (378), Нижегородская (330) и Свердловская области (251).
Общее число заболевших в России достигло 449,8 тысячи человек. Выздоровели уже 212,6 тысячи пациентов (+ 8057 за сутки), передаёт RT. С начала эпидемии скончались 5528 человек с коронавирусной инфекцией (+144 летальных исхода за сутки).
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Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru