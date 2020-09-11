Новости за ночь: Общественный транспорт могут сделать бесплатным через 15 лет

В обновлённой версии стратегии Минтранса РФ содержится предложение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года, пишет РБК. В ведомстве эти данные не прокомментировали, но подлинность документа подтвердил представитель РСПП, куда стратегия направлена для ознакомления.

Предполагается, что проезд в общественном транспорте станет бесплатным при условии внедрения схемы «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. При таком механизме с 2025 года платить придётся за проезд по всем дорогам регионального значения, а к 2035 году плату будут взимать со всех категорий пользователей дорог, включая трассы городских агломераций.

Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется. Однако смысл в том, чтобы стимулировать граждан отказаться от личного транспорта в крупных городах в пользу общественного, говорится в материале. Минтранс также хочет стимулировать жителей городов ездить на велосипедах и самокатах.

Как утверждает источник РБК, в предыдущей версии стратегии Минтранса не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме «пользователь платит». Новая редакция стратегии пока не стадии обсуждения, её финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.

