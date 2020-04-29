Депутат МГД поддержал решение мэра по ограничению ремонтных работ в домах

Депутат Мосгордумы Александр Семенников отметил важность ужесточения требований к соблюдению тишины в жилых домах Москвы в период самоизоляции. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам», подчеркнув, что о принятии такого решения городские власти просили многие жители мегаполиса.

Депутат напомнил, что к категориям людей, находящихся в обязательной самоизоляции, относятся граждане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также дети. И всем им необходимо спать и отдыхать

Однако при этом Александр Семенников призвал не обвинять жителей столицы, проводящих ремонт в квартирах в период действия режима самоизоляции, поскольку они решили провести это время с пользой именно таким образом.

Напомним, согласно подписанному Сергеем Собяниным указу, в период самоизоляции граждане смогут шуметь в течение четырёх часов в день: с 9 до 11 утра и с 17 до 19 вечера, отмечает АГН Москва.

В случае, если жители столицы столкнулись с нарушителями закона, депутат рекомендует обращаться в полицию и Мосжилинспекцию.