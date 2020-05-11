Названы регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции стали Приморский край и южные регионы России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление начальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Юрия Валяева.

Он подчеркнул, что для их определения использовалось соотношение количества составленных протоколов к числу жителей. В результате, в лидерах оказались Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Республика Дагестан, подчеркивает RT.

При этом, Валяев сделал акцент на том, что при рассмотрении статистики не стоит забывать, что все регионы отличаются по численности населения, поэтому в абсолютном выражении она не может обобщать результаты исследования.

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Между тем, в День Победы, 9 мая, в Москве было зафиксировано менее тысячи нарушений режима самоизоляции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что в минувшую субботу было составлено 990 протоколов о нарушении режима – это самым низкий показатель за весь период действия ограничительных мер.

Ранее Данчиков заявил, что использование жителями Москвы только одного средства защиты — или маски, или перчаток — будет считаться нарушением. С 12 мая за отсутствие средств защиты нарушителям режима на рабочем месте или в магазине придется заплатить 4 тысячи рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тысяч.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусМВДПропусксамоизоляция
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