Названы регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции стали Приморский край и южные регионы России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление начальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Юрия Валяева.

Он подчеркнул, что для их определения использовалось соотношение количества составленных протоколов к числу жителей. В результате, в лидерах оказались Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Республика Дагестан, подчеркивает RT.

При этом, Валяев сделал акцент на том, что при рассмотрении статистики не стоит забывать, что все регионы отличаются по численности населения, поэтому в абсолютном выражении она не может обобщать результаты исследования.