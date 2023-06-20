Депутат МГД Метлина: Столичный пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, уровень организации работы в центре высокий, подобная система «присуща очень многим московским учреждениям», её можно сравнить со стандартами МФЦ, о чём свидетельствует отсутствие очередей, наличие комфортной зоны ожидания и получение всех услуг в одном месте.
Она уточнила, что граждане могут заполнить в центре анкету, сфотографироваться, пройти медицинское и психологическое тестирование, сдать анализы, оформить банковскую карту, воспользоваться услугами нотариуса и решить проблемы с судебными приставами.
«Максимально четыре дня нужно человеку от его решения пойти служить, от его первого шага сюда до момента, когда он отправляется уже в воинскую часть», – добавила Метлина.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил о высоком уровне работы столичного пункта отбора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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