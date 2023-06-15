Волонтер рассказал, как выстроена работа с посетителями пункта отбора контрактников
Пришедших в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве чаще всего интересуют связанные с заполнением анкет вопросы. Об этом рассказал журналистам один из волонтеров пункта.
По его словам, горожане чаще всего спрашивают, какие строчки нужно заполнить, что в них написать и так далее.
«У нас на каждой точке стоит волонтер, и если у человека возникает какой-то вопрос, то мы ему, соответственно, помогаем. Наша главная задача помочь человеку не потеряться в этом пункте, чтобы он всегда знал, куда надо идти», — поделился волонтер.
Будущие контрактники из разных регионов России могут пройти в едином пункте отбора все необходимые процедуры. Так, медики проверяют состояние здоровья кандидатов, инструкторы проводят собеседования, по итогам которых определяют военную специальность. Каждый будущий контрактник может выбрать специальность самостоятельно. Перед отправкой в зону специальной военной операции новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.
Для оформления контракта на военную службу необходимы паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии).
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