Депутат МГД Козлов рассказал об идее внедрения энергоэффективного капитального ремонта

Минэкономразвития РФ представило правительству предложения по энергоэффективности. Фонд ЖКХ готов возмещать до 80% средств собственникам многоквартирных домов после проведения энергоэффективного капитального ремонта при оформлении соответствующей заявки. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он подчеркнул, что в ходе такого капремонта в домах проводится установка приборов учета энергоресурсов и модернизация внутридомовой системы отопления, также ремонт предусматривает установку новых окон, теплозащиту крыши, уплотнение наружных входных дверей, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент большинство домов старого жилого фонда по энергоэффективности более чем на 50% не соответствует действующим нормативам.

Кроме того, Александр Козлов заявил, что в стране необходимо увеличить количество возводимых домов высокого класса энергоэффективности, и один из шагов в эту сторону – программа реновации жилья, которая реализуется в столице. Новые дома для тех, кто переедет из пятиэтажек, будут именно энергоэффективными, отметил депутат МГД.