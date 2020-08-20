Депутат МГД Козлов рассказал об идее внедрения энергоэффективного капитального ремонта
Минэкономразвития РФ представило правительству предложения по энергоэффективности. Фонд ЖКХ готов возмещать до 80% средств собственникам многоквартирных домов после проведения энергоэффективного капитального ремонта при оформлении соответствующей заявки. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Он подчеркнул, что в ходе такого капремонта в домах проводится установка приборов учета энергоресурсов и модернизация внутридомовой системы отопления, также ремонт предусматривает установку новых окон, теплозащиту крыши, уплотнение наружных входных дверей, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования.
Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент большинство домов старого жилого фонда по энергоэффективности более чем на 50% не соответствует действующим нормативам.
Кроме того, Александр Козлов заявил, что в стране необходимо увеличить количество возводимых домов высокого класса энергоэффективности, и один из шагов в эту сторону – программа реновации жилья, которая реализуется в столице. Новые дома для тех, кто переедет из пятиэтажек, будут именно энергоэффективными, отметил депутат МГД.
Между тем, на капитальный ремонт с конца июля закрылись ещё 25 поликлиник. Более 160 тысяч москвичей уже успели посетить своих врачей для получения медицинской помощи по новым адресам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она заверила, что пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме. Для удобства временно введено 10 новых автобусных маршрутов, а также изменены 4 действующих.
Работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта многопрофильных амбулаторных лечебно-профилактических учреждений. Об этом НСН рассказала главный врач городской поликлиники № 191 Мария Соколова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- КС белорусских оппозиционеров скрыл своих членов
- Свидетель: Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП
- Подмосковье снимает режим самоизоляции для пожилых людей
- Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
- Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru