Дом родной. Что ждёт москвичей после капремонта поликлиник
Главный врач городской поликлиники № 191 рассказала НСН о новом московском стандарте амбулаторных лечебных учреждений.
Более 160 тысяч москвичей уже успели посетить своих врачей для получения медицинской помощи по новым адресам в связи с закрытием с конца июня на капитальный ремонт ещё 25 поликлиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она заверила, что пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме. Для удобства временно введено 10 новых автобусных маршрутов, а также изменены 4 действующих.
Работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта многопрофильных амбулаторных лечебно-профилактических учреждений. Об этом НСН рассказала главный врач городской поликлиники № 191 Мария Соколова.
«Поликлиника, это то место, которое каждый из нас посещает хотя бы раз в год. Она отражает качество медицины, поэтому должна соответствовать высоким стандартам. Сегодня немало сделано, однако мы не можем останавливаться, поскольку население предъявляет к здравоохранению огромные требования. Наши поликлиники необходимо дальше улучшать. Мы провели трудную, но интересную работу. Нам пришлось работать с большим объёмом данных. Мы встречались с врачами, смотрели доступность, выясняли потребность специалистов в каждом здании, мониторили маршруты самих пациентов. В результате, был разработан новый московский стандарт «плюс». Он учитывает все аспекты работы городских поликлиник – от принципов зонирования, до обязательного наличия штата медицинских специалистов», - пояснила Мария Соколова.
Главный врач отметила, что средний возраст московских поликлиник, включенных в программу капитального ремонта, составляет более 45 лет:
«Некоторые здания построены 50 – 90 лет назад, они устарели не только морально, но и физически, там невозможно даже установить новое современное оборудование. Чтобы внедрить новый стандарт в них проводится капитальный ремонт. Это будут совершенно новые здания – начиная с визуального оформления, и заканчивая кабинетами. При посещении поликлиники пациента в первую очередь будет встречать светлая, просторная, комфортная зона ожидания. Изменится расположение кабинетов – наиболее посещаемые будут размещаться на первых этажах. Далее будут располагаться терапевтические отделения. Узкие специалисты и диагностика переместятся на верхние этажи. Кроме того, пациентов приятно удивят сами кабинеты – удобные, с эргономичной мебелью, продуманной обстановкой».
По словам Марии Соколовой, особое внимание уделено обеспеченности поликлиник специалистами.
«Сейчас не в каждом филиале пациент может обратиться к нужному специалисту. Чтобы это исправить, для московского стандарта стал обязательным определённый набор врачей поликлиники. В каждом филиале будут принимать минимум 8 специалистов, в том числе, невролог, кардиолог, эндокринолог. Важно также, что все поликлиники будут иметь единый стандарт оснащения. Пациенту обеспечат шаговую доступность ко всем необходимым исследованиям на догоспитальном этапе. Это не только рентген и УЗИ. Все головные учреждения будут оснащены компьютерными и магнитно-резонансными томографами, также будет исчерпывающий набор оборудования для проведения полного функционального исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем», отметила собеседница НСН.
Ещё одна важная составляющая нового стандарта - создание единого цифрового пространства:
«Во многих поликлиниках пока установлено аналоговое оборудование, новым стандартом предусмотрена его обязательная замена на цифровое. Весь город попадает в единое информационное поле. Когда пациент обращается в поликлинику или стационар, доступна единая электронная амбулаторная карта, в которой собрана вся информация о нём. Всё это совершенно новое для нас в обеспечении работы поликлиник».
Всего в программу капитального ремонта входят 135 зданий городских медучреждений. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Сейчас работы идут уже в четверти поликлиник. Из них — 20 детских, 16 взрослых и одна детско-взрослая. В ходе работ будут также благоустроены прилегающие территории.
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