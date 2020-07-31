Дом родной. Что ждёт москвичей после капремонта поликлиник

Ещё одна важная составляющая нового стандарта - создание единого цифрового пространства:

«Во многих поликлиниках пока установлено аналоговое оборудование, новым стандартом предусмотрена его обязательная замена на цифровое. Весь город попадает в единое информационное поле. Когда пациент обращается в поликлинику или стационар, доступна единая электронная амбулаторная карта, в которой собрана вся информация о нём. Всё это совершенно новое для нас в обеспечении работы поликлиник».

Всего в программу капитального ремонта входят 135 зданий городских медучреждений. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Сейчас работы идут уже в четверти поликлиник. Из них — 20 детских, 16 взрослых и одна детско-взрослая. В ходе работ будут также благоустроены прилегающие территории.







