Депутат МГД Козлов: Мосгордума учтет мнения жителей о проекте бюджета

Мнение жителей Москвы учтут при рассмотрении проекта бюджета столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.



Депутат напомнил, что публичные слушания по бюджету запланированы на 23-25 ноября и пройдут в онлайн- режиме из-за эпидемиологической ситуации. «Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно», — подчеркнул Козлов, добавив, что предложения учтут ко второму чтению.



Пожелания и замечания к проекту бюджета жители Москвы могут отправить в Общественную палату Москвы через электронную форму на официальном сайте. Альтернативный вариант — отправить заполненную форму в форматах txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg или pdf на адрес ps@opmoscow.ru. К письму можно приложить дополнительные документы. Последний день для участия в общественных слушаниях — 25 ноября. После этой даты заявления приниматься не будут, так как Общественная палата оформит итоговый протокол.