Депутат МГД Козлов: Мосгордума учтет мнения жителей о проекте бюджета
Мнение жителей Москвы учтут при рассмотрении проекта бюджета столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Депутат напомнил, что публичные слушания по бюджету запланированы на 23-25 ноября и пройдут в онлайн- режиме из-за эпидемиологической ситуации. «Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно», — подчеркнул Козлов, добавив, что предложения учтут ко второму чтению.
Пожелания и замечания к проекту бюджета жители Москвы могут отправить в Общественную палату Москвы через электронную форму на официальном сайте. Альтернативный вариант — отправить заполненную форму в форматах txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg или pdf на адрес ps@opmoscow.ru. К письму можно приложить дополнительные документы. Последний день для участия в общественных слушаниях — 25 ноября. После этой даты заявления приниматься не будут, так как Общественная палата оформит итоговый протокол.
«У нас есть возможность использовать современные технические средства для обсуждения такого важного вопроса, как бюджет города. Москва — лидер по внедрению эффективных информационно-технологических решений в общественно-политическую жизнь», — подчеркнул Козлов и привел примеры успешных проектов. Среди них — голосование по поправкам в Конституцию, частично организованное в онлайн-формате, и дискуссии по локальным вопросам на портале «Активный гражданин».
Ранее спикер городского парламента Алексей Шапошников рассказал, что Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Основные приоритеты — поддержка горожан и развитие сферы здравоохранения.
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