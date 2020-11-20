Депутат МГД Козлов: Мосгордума учтет мнения жителей о проекте бюджета

Мнение жителей Москвы учтут при рассмотрении проекта бюджета столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Депутат напомнил, что публичные слушания по бюджету запланированы на 23-25 ноября и пройдут в онлайн- режиме из-за эпидемиологической ситуации. «Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно», — подчеркнул Козлов, добавив, что предложения учтут ко второму чтению.

Пожелания и замечания к проекту бюджета жители Москвы могут отправить в Общественную палату Москвы через электронную форму на официальном сайте. Альтернативный вариант — отправить заполненную форму в форматах txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg или pdf на адрес ps@opmoscow.ru. К письму можно приложить дополнительные документы. Последний день для участия в общественных слушаниях — 25 ноября. После этой даты заявления приниматься не будут, так как Общественная палата оформит итоговый протокол.

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«У нас есть возможность использовать современные технические средства для обсуждения такого важного вопроса, как бюджет города. Москва — лидер по внедрению эффективных информационно-технологических решений в общественно-политическую жизнь», — подчеркнул Козлов и привел примеры успешных проектов. Среди них — голосование по поправкам в Конституцию, частично организованное в онлайн-формате, и дискуссии по локальным вопросам на портале «Активный гражданин».

Ранее спикер городского парламента Алексей Шапошников рассказал, что Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Основные приоритеты — поддержка горожан и развитие сферы здравоохранения.

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