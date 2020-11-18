Депутат МГД Русецкая: Образование - одно из ключевых направлений в бюджете Москвы

Образование и интересы детей стали одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая сообщила в беседе с АГН «Москва».

По ее словам, несмотря на пандемию, Москва должна продолжить строительство детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. Она отметила, что на эти цели в бюджете заложено 95,4 млрд руб.

Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников

По ее мнению, замораживать строительство этих объектов нельзя, отметив, что дистанционное обучение - временная мера, на которую нельзя уповать.

Русецкая отметила, что в проекте также предусмотрены средства на ремонт, а также переоснащение образовательных организаций - 45,3 млрд руб. На благоустройство территорий учреждений образования предлагается выделить 7,7 млрд руб.

Парламентарий предложила Мосгордуме поддержать проект бюджета Москвы в первом чтении.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Николаева сообщила, что в проекте бюджета расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МосгордумаБюджет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры