Депутат МГД Русецкая: Образование - одно из ключевых направлений в бюджете Москвы

Образование и интересы детей стали одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая сообщила в беседе с АГН «Москва».

По ее словам, несмотря на пандемию, Москва должна продолжить строительство детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. Она отметила, что на эти цели в бюджете заложено 95,4 млрд руб.