Депутат МГД Русецкая: Образование - одно из ключевых направлений в бюджете Москвы
Образование и интересы детей стали одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая сообщила в беседе с АГН «Москва».
По ее словам, несмотря на пандемию, Москва должна продолжить строительство детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. Она отметила, что на эти цели в бюджете заложено 95,4 млрд руб.
По ее мнению, замораживать строительство этих объектов нельзя, отметив, что дистанционное обучение - временная мера, на которую нельзя уповать.
Русецкая отметила, что в проекте также предусмотрены средства на ремонт, а также переоснащение образовательных организаций - 45,3 млрд руб. На благоустройство территорий учреждений образования предлагается выделить 7,7 млрд руб.
Парламентарий предложила Мосгордуме поддержать проект бюджета Москвы в первом чтении.
Ранее депутат Мосгордумы Елена Николаева сообщила, что в проекте бюджета расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%.
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