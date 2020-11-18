Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении

По словам Шапошникова, депутаты предложат поправки в проект бюджета перед вторым чтением.



Он также рассказал, какое финансирование выделено на разные направления развития города.

«В 2021-2023 годах на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» предусмотрено 1 трлн 756 млрд рублей В будущем году эта сумма составит 569 млрд рублей. Каждый третий житель нашего города, а это более 4,5 млн человек, получает меры поддержки от города. Среди основных приоритетов: поддержка старшего поколения, инвалидов, семей с детьми и детей-сирот, москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, безработных. Особое внимание - старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны». Помимо денежных выплат город гарантирует льготы по ЖКХ, проезду в транспорте, медицинскому и социальному обслуживанию. Так, с 2021 года минимальная пенсия москвича составит 20 тысяч 220 рублей», - добавил депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит два триллиона 642 миллиарда 739,8 миллионов рублей. Общий объем расходов в 2021 году: три триллиона 152 миллиарда 754,3 миллиона рублей. Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 миллиардов 14 миллионов 426,3 тысячи рублей.

