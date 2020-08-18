Депутат МГД Картавцева отметила популярность диагностических комплексов в центрах «Мои документы»

Диагностические комплексы в центрах госуслуг «Мои документы» посетили более двух тысяч человек. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, подчеркнув, что популярность таких комплексов подтверждает их необходимость. В беседе с «АиФ» она отметила, что предварительная диагностика, которую можно пройти там, включает в себя измерение артериального давления, анализ выдыхаемого воздуха, взвешивание, определение состава тела – процент воды, мышц, жира и другие измерения.

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Лариса Картавцева также подчеркнула, что по количеству проведенных обследований сегодня лидирует флагманский офис ЮАО. Далее в списке – центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино.

Напомним, предварительная запись на медосмотр в «Моих документах» не требуется. В том случае, если у жителя столицы будет выявлена какая-то проблема со здоровьем, он сможет отправиться на приём к своему лечащему врачу в поликлинике с предварительными данными базового обследования.

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Фото: mos.ru
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