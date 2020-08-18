Депутат МГД Картавцева отметила популярность диагностических комплексов в центрах «Мои документы»

Лариса Картавцева также подчеркнула, что по количеству проведенных обследований сегодня лидирует флагманский офис ЮАО. Далее в списке – центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино.

Напомним, предварительная запись на медосмотр в «Моих документах» не требуется. В том случае, если у жителя столицы будет выявлена какая-то проблема со здоровьем, он сможет отправиться на приём к своему лечащему врачу в поликлинике с предварительными данными базового обследования.

