Депутат МГД Картавцева: Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может привести к печальному итогу

Коронавирус и грипп не исключают друг друга, а одновременное заражение этими болезнями может привести к печальным последствиям, рассказала журналистам Metro депутат Мосгордумы, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

По ее словам, в случае сочетания нескольких инфекций врачам будет гораздо сложнее справиться с болезнью. Она отметила, что самыми уязвимыми становятся пожилые люди, у которых есть хронические заболевания, а также люди, ослабленные другими болезнями.

Картавцева напомнила,что в этом году в ВОЗ предупредили об активности минимум трёх новых штаммов вируса гриппа, от которых сможет защитить современная вакцина.

«Порядка 20 процентов больных коронавирусом людей в то же время болели и гриппом. Смертность среди таких пациентов значительно выше. Дело в том, что коронавирус и грипп наносят удар прежде всего по лёгким», – отметила она.

Как рассказала Картавцева, основная причина смерти от гриппа – это пневмония. При этом как грипп, так и COVID-19 провоцируют осложнения хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены отменить обязательный карантин для жителей столицы, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на COVID-19.



