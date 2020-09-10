Депутат МГД Картавцева: Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может привести к печальному итогу
Коронавирус и грипп не исключают друг друга, а одновременное заражение этими болезнями может привести к печальным последствиям, рассказала журналистам Metro депутат Мосгордумы, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
По ее словам, в случае сочетания нескольких инфекций врачам будет гораздо сложнее справиться с болезнью. Она отметила, что самыми уязвимыми становятся пожилые люди, у которых есть хронические заболевания, а также люди, ослабленные другими болезнями.
Картавцева напомнила,что в этом году в ВОЗ предупредили об активности минимум трёх новых штаммов вируса гриппа, от которых сможет защитить современная вакцина.
«Порядка 20 процентов больных коронавирусом людей в то же время болели и гриппом. Смертность среди таких пациентов значительно выше. Дело в том, что коронавирус и грипп наносят удар прежде всего по лёгким», – отметила она.
Как рассказала Картавцева, основная причина смерти от гриппа – это пневмония. При этом как грипп, так и COVID-19 провоцируют осложнения хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены отменить обязательный карантин для жителей столицы, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru