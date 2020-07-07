Депутат МГД Головченко: Бороться с распространением борщевика необходимо комплексно

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал о том, какие меры городские власти будут предпринимать для того, чтобы справиться с распространением борщевика. Поскольку каждый год в летний период в больницы поступают десятки человек, которые пострадали при попытке избавиться от опасного сорняка. В беседе с «АиФ» депутат, в частности, заявил о неэффективности выкашивания борщевика, отметив, что этот способ борьбы с сорняком позволяет лишь не допустить его распространения

«Борщевик хоть и не размножается через корневую систему, но при этом корень его остается жить в земле. И на следующую весну, а то и в этом же году он даст сильные и еще более мощные побеги, чем даже были до скашивания», - отметил Головченко.

При этом, парламентарий напомнил об опасности борщевика, а также важности соблюдения мер предосторожности во время проведения работ на территориях, где растёт этот сорняк.

«Сок из стеблей борщевика и листвы крайне вреден. А при взаимодействии с солнечным светом ожоги достигают просто катастрофических масштабов. И очень важно, что даже если человек сам вышел на эту войну, то он должен быть в непромокаемой одежде», - отметил Валерий Головченко.

Резюмируя, депутат Мосгордумы отметил, что идеальная борьба с борщевиком занимает не менее трех лет.

«В течение этого времени мы косим, пашем, возделываем землю. Там где ее нельзя возделывать, например, там, где линии электропередач, мы обрабатываем гербицидами, но под строгим контролем Департамента природопользования, чтобы не отравить землю вообще. Здесь очень важна слаженная работа всех служб», - подчеркнув Головченко.