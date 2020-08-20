В Госдуме осудили Лебедева за слова о монументе «Родина-мать»

Выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой дизайнер Артемий Лебедев отозвался о волгоградском монументе «Родина-мать зовёт!» неправильно. Об этом в комментарии телеканалу «360» заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

Ранее Лебедев в связи с просьбой жителей города вернуть монументу прежнее освещение раскритиковал внешний вид памятника, назвав его «уродским». По его мнению, единственное достоинство монумента – вид, открывающийся с его верхушки.

Березин отметил, что у каждого художника своё видение, но отзываться таким образом о скульптуре некорректно с «историко-человеческой» точки зрения. «Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории…», - сказал он.

