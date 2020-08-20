«Уроды самые законченные!» Зюганов возмутился словам Лебедева о памятнике ВОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в свою очередь заявил, что выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой Лебедев отозвался о монументе, неправильно.



