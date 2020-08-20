«Уроды самые законченные!» Зюганов возмутился словам Лебедева о памятнике ВОВ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать».

Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским». Так он прокомментировал просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.

«Уроды самые законченные! Я говорю, разбирайтесь вы сами с ними, с этой сволочью! Разбирайтесь!», — сказал Геннадий Зюганов.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в свою очередь заявил, что выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой Лебедев отозвался о монументе, неправильно.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КПРФПамятникГеннадий Зюганов
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