«Уроды самые законченные!» Зюганов возмутился словам Лебедева о памятнике ВОВ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать».
Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским». Так он прокомментировал просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.
«Уроды самые законченные! Я говорю, разбирайтесь вы сами с ними, с этой сволочью! Разбирайтесь!», — сказал Геннадий Зюганов.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в свою очередь заявил, что выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой Лебедев отозвался о монументе, неправильно.
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