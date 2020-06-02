Депутат МГД: Дистанционное обучение не стало проблемой для школ искусств благодаря современным технологиям
Дистанционное обучение в школах искусств, которое было временно введено из-за ситуации с эпидемией коронавируса, имеет свои минусы, однако педагоги вышли из сложной ситуации благодаря технологиям. Об этом заявил в беседе с АГН «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Парламентарий рассказал, что, например, детская школа имени Шебалина занимается музыкой онлайн. Там уроки сольфеджио проходят с помощью школьного сайта и мессенджера WhatsApp. Учащиеся фотографируют нотные листы, записывают аудиосообщения с исполнением композиций.
Глава комиссии отметил, что учащиеся театральных и актерских школ могут продолжать обучение в дистанционном формате. При этом сложнее всего приходится хореографам - не все квартиры позволяют свободно двигаться и репетировать.
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