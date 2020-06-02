Депутат МГД: Дистанционное обучение не стало проблемой для школ искусств благодаря современным технологиям

Парламентарий рассказал, что, например, детская школа имени Шебалина занимается музыкой онлайн. Там уроки сольфеджио проходят с помощью школьного сайта и мессенджера WhatsApp. Учащиеся фотографируют нотные листы, записывают аудиосообщения с исполнением композиций.

Глава комиссии отметил, что учащиеся театральных и актерских школ могут продолжать обучение в дистанционном формате. При этом сложнее всего приходится хореографам - не все квартиры позволяют свободно двигаться и репетировать.



