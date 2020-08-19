Депутат МГД Андрей Титов: Создание единой транспортной карты в Центральном регионе необходимо

Проект создания единой платежной системы В Москве и Московской области, а также Тульской области и Санкт-Петербурге находится в стадии обсуждения. А интеграция системы общественного транспорта в Центральном регионе необходима. Об этом заявил депутат МГД думы от Зеленограда Андрей Титов.

При этом, он подчеркнул, что элементы единой платежной системы уже частично существуют: в Москве и области работают карты «Тройка» и «Стрелка», есть специальная бесконтактная карта и для метрополитенов двух столиц. Также Титов добавил, что повышение связности между соседними территориями, по его мнению, особенно важно для новых территорий Москвы.

«Граница между субъектами федерации разделяет соседей и родственников. Люди покупают автомобиль, когда понимают, что 30 минут до родственников в соседнем городе превращаются в пару часов общественным транспортом, с пересадками, устаревшими маршрутками, без единых сквозных тарифов, без безналичного расчета. Таких проблем не должно существовать в современном мегаполисе», - добавил парламентарий.

Столичная подземка прекратила продажу билетов на одну поездку

Напомним, в июне прошло года московский метрополитен выпустил 40 тысяч карт «Тройка», посвященных новым станциям Сокольнической линии. Речь идет о станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Там отметили, что выпуск тематических карт «Тройка» с дизайном, посвященным знаковым событиям, стал традицией.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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