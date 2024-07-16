Депутат Метлина: Соседям, доложившим о собаке на балконе в Москве, не грозит наказание
Если бы собака находилась два-три дня на балконе без еды и воды при температуре в +38 градусов, она бы погибла, отметила в эфире НСН депутат Наталья Метлина.
Действия соседей, которые доложили о запертой на балконе в Москве собаке, нельзя расценивать как ложный вызов, заявила депутат Мосгордумы Наталья Метлина в разговоре с НСН. По ее словам, соседи проявили невероятную бдительность, однако хозяин собаки не является живодером, как они утверждали.
Сотрудники полиции и МЧС спасли собаку, сидевшую на одном из балконов многоэтажки в Москве. В столичном главке МВД отметили, что в полицию поступило сообщение от жителей дома на улице Академика Бакулева о том, что на одном из балконов «уже более двух суток сидит собака без еды и воды». Прибывшие полицейские совместно с сотрудниками МЧС спасли животное через балкон соседней квартиры. Сначала собаку забрали в отдел полиции, а затем Наталия Метлина увезла животное оттуда к ветеринару.
«Собака, действительно, находилась в опасности, никто это не расценивает как ложный вызов. Она была в беспомощном положении под палящим солнцем. Поэтому, конечно, те действия, которые совершали полицейские и МЧС, были крайне уместны. Здесь речь не идет ни о каком ложном вызове. Но еще раз повторюсь, они не стали вскрывать квартиру. В таких случаях вскрывают, если есть опасность жизни человека, на животных, к сожалению, это не распространяется», - сказала Метлина.
Она рассказала, что позже хозяин собаки объяснил нахождение животного на балконе. По словам Метлиной, участковый навестит мужчину в ближайшие дни.
«Пока мы возили Тосю к ветеринару, появился хозяин. Он был допрошен сотрудником полиции, было принято решение вернуть собаку хозяину. Что выяснил участковый, и я верю в эту версию… На улице доходит до +38 градусов… Если бы собака находилась два-три дня без воды и без еды она бы погибла. Хозяин рассказал, что у него открыта форточка, когда он уходит на работу. Собака достаточно легкая, она пролезает в эту форточку и оказывается на балконе. Когда она оказывается на балконе, обратно забраться она не может. И начинается спектакль «Люди добрые, помогите!», свидетелями которого стали соседи. Я очень им благодарна, они проявили невероятную бдительность. Мужественные сотрудники через балкон пробрались… Мы вернули собаку хозяину. К вечеру началась истерика в соцсетях о том, что, как мы могли отдать собаку такому живодеру… Участковый обещал следить и навестить семью в ближайшие дни», - указала собеседница НСН.
Депутат подчеркнула, что хозяином собаки является интеллигентный мужчина, а не живодер, каким его представили соседи.
«Если подобный инцидент повторится, то мы будем вынуждены принять другие действия, передать собаку в приют и пристраивать ее в хорошие добрые руки, если подтвердится версия соседей, которые говорят, что он живодер. Нет, он совершенно нормальный парень, он работает, достаточно интеллигентного вида и никаких признаков садизма он не проявлял», - добавила Метлина.
Ранее хозяин собаки по имени Леонид рассказал в разговоре с телеканалом «360», что не оставлял животное на двое суток без воды и пищи. По его словам, недавно у собаки начался психоз на фоне грозы, раньше за восьмилетним питомцем такого не наблюдали, передает «Радиоточка НСН».
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