Депутат Метлина: Соседям, доложившим о собаке на балконе в Москве, не грозит наказание

Действия соседей, которые доложили о запертой на балконе в Москве собаке, нельзя расценивать как ложный вызов, заявила депутат Мосгордумы Наталья Метлина в разговоре с НСН. По ее словам, соседи проявили невероятную бдительность, однако хозяин собаки не является живодером, как они утверждали.

Сотрудники полиции и МЧС спасли собаку, сидевшую на одном из балконов многоэтажки в Москве. В столичном главке МВД отметили, что в полицию поступило сообщение от жителей дома на улице Академика Бакулева о том, что на одном из балконов «уже более двух суток сидит собака без еды и воды». Прибывшие полицейские совместно с сотрудниками МЧС спасли животное через балкон соседней квартиры. Сначала собаку забрали в отдел полиции, а затем Наталия Метлина увезла животное оттуда к ветеринару.