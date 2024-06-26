Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова предложила установить летний режим работы для детских садов. Соответствующее обращение она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT.

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По словам депутата, детсады самостоятельно устанавливают режим рабочего времени в летний период. Она отметила, что на сегодняшний день большинство организаций дошкольного образования не предусматривают рабочее время в летний период.

Лантратова подчеркнула, что дошкольные образовательные учреждения оказывают существенную помощь родителям в процессе воспитания детей, а также позволяют им работать в период, пока ребенок находится в детсаду.

Ранее в Госдуме предложили увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для сотрудников детских садов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Детский СадРоссия

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