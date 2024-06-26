Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов

По словам депутата, детсады самостоятельно устанавливают режим рабочего времени в летний период. Она отметила, что на сегодняшний день большинство организаций дошкольного образования не предусматривают рабочее время в летний период.

Лантратова подчеркнула, что дошкольные образовательные учреждения оказывают существенную помощь родителям в процессе воспитания детей, а также позволяют им работать в период, пока ребенок находится в детсаду.

Ранее в Госдуме предложили увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для сотрудников детских садов, передает «Радиоточка НСН».

