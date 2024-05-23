«Делают многое!»: В Госдуме призвали не искать виновных в аварийности детсадов
Первые результаты капремонта детских садов в стране можно будет оценить уже через год, сообщила НСН Татьяна Буцкая.
В России регулярно ведутся работы по капремонту, на данный момент наибольшее внимание приковано к состоянию детских садов, рассказала НСН депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Согласно данным Минпросвещения, из 41,4 тысячи детских садов в России 6,4 тысячи требуют капремонта, почти в тысяче нет водопровода и канализации, и еще 78 находятся в аварийном состоянии. Наибольшее число подобных учреждений расположено в Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Буцкой, акцент на проблеме свидетельствует о том, что в ближайшее время она будет решена.
«Нужно посмотреть, в каком году были построены здания, все сразу станет более ясно. Не стоит искать виноватых, сейчас в каждом детском саду для детей делают все, исходя из возможностей. Конечно, то, что в таком количестве детских учреждений нет туалетов – ужасно, возникает вопрос, как они до сих пор работали. Сейчас на проблему обратили внимание, разобрались, сколько детских садов надо отремонтировать. То, что вопрос подсветили прожектором, говорит о том, что он точно будет решен», - заявила он.
Как добавила собеседница НСН, общий объем инфраструктуры в стране не всегда позволяет выполнять работы своевременно.
«Мы планомерно что-то ремонтируем. Сначала строили перинатальные центры во всех регионах, затем ремонтировали школы, сейчас занимаемся детскими садами. У нас большая страна, огромная инфраструктура, но в какой регион сейчас не приедешь – заметно, что делается многое. Через год преобразятся и детские сады. Но уже скоро новым перинатальным центрам будет по 10-15 лет, их нужно будет ремонтировать, так по кругу», - заключила она.
Ранее президент Владимир Путин поручил предусмотреть на капитальный ремонт детских садов в 2025-2030 годах 94,5 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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