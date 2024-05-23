«Делают многое!»: В Госдуме призвали не искать виновных в аварийности детсадов

Согласно данным Минпросвещения, из 41,4 тысячи детских садов в России 6,4 тысячи требуют капремонта, почти в тысяче нет водопровода и канализации, и еще 78 находятся в аварийном состоянии. Наибольшее число подобных учреждений расположено в Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Буцкой, акцент на проблеме свидетельствует о том, что в ближайшее время она будет решена.

«Нужно посмотреть, в каком году были построены здания, все сразу станет более ясно. Не стоит искать виноватых, сейчас в каждом детском саду для детей делают все, исходя из возможностей. Конечно, то, что в таком количестве детских учреждений нет туалетов – ужасно, возникает вопрос, как они до сих пор работали. Сейчас на проблему обратили внимание, разобрались, сколько детских садов надо отремонтировать. То, что вопрос подсветили прожектором, говорит о том, что он точно будет решен», - заявила он.