Депутат Лантратова объяснила отказ от уроков обществознания борьбой с русофобией
Сокращение часов обществознания в школах коснется учеников, которые только собираются сдавать ЕГЭ, нововведения не осложнят школьникам жизнь, заявила НСН Яна Лантратова.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала НСН, что предложила министру просвещения России Сергею Кравцову написать стратегию российского образования на базе МПГУ.
Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 1 сентября 2025 года, говорится в приказе Минпросвещения России. Отмечается, что количество часов на изучение истории увеличится с 340 до 476.
«Мы некоторое время назад провели достаточно серьезный анализ того, какие вещи преподавались детям в рамках предмета "обществознание". Мы выяснили, что долгое время в школьном образовании в гуманитарных предметах доминировали западные и откровенно русофобские концепции. Сейчас было принято решение о сокращении уроков обществознания, потому что в рамках этого предмета преподавалось то, что общество, которое поддерживает традиционные ценности, многодетные семьи, религии – отсталое. Вот такие уроки сейчас сокращаются. В старших классах, когда в рамках обществознания изучаются нужные вещи, этот предмет сохранится. Никакого урона для школьной системы образования не будет. В вопросах на едином государственном экзамене (ЕГЭ) должны быть темы, которые школьники изучали в рамках учебной программы. Мы работаем на будущее, так что все нововведения коснутся только тех детей, которые только готовятся сдавать ЕГЭ», - отметила собеседница НСН.
По ее словам, увеличение числа уроков истории положительно скажется на обучении школьников.
«У школьников увеличится время изучения истории. Увеличение числа часов истории – очень важный момент, потому что без прошлого нет будущего. Для наших детей важно изучать историю. В системе образования происходит множество изменений. Я предложила министру просвещения на базе МПГУ написать стратегию российского образования, это очень важный момент. Министр поддержал эту инициативу», - сказала депутат.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и ЕГЭ по истории и обществознанию возможно объединить один, отмечает «Радиоточка НСН».
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