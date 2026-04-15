Над регионами России уничтожили 85 украинских дронов
Дежурные средства ПВО сбили над территорией России более 80 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля)... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Республикой Крым, Азовским и Черным морями.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Запорожской области, произошло отключение электроснабжения, пишет 360.ru.
