Над регионами России уничтожили 85 украинских дронов

Дежурные средства ПВО сбили над территорией России более 80 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля)... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Республикой Крым, Азовским и Черным морями.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Запорожской области, произошло отключение электроснабжения, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
